شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 1743 إصابة جديدة بـ«كورونا» و21 وفاة بين الفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رام الله - رويترز أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الجمعة، تسجيل 1743 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و21 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت الكيلة إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 617 حالة.

وأضافت أن هناك 81 مريضاً يرقدون في غرف العناية المركزة منهم 23 مريضاً على أجهزة التنفس الصناعي. وتخضع الأراضي الفلسطينية لإغلاق تام يستمر في بعض المحافظات حتى يوم الخميس المقبل وفي أخرى حتى صباح الأحد.

كما فُرض الإغلاق الشامل على القطاع اليوم وغداً لمواجهة انتشار فيروس «كورونا».

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بـ«كورونا» منذ ظهور الجائحة في مارس/آذار الماضي بلغ 121157 إصابة تعافى منها 94349. وتجاوز إجمالي عدد الوفيات حاجز الألف، وبلغ 1029.

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