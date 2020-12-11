شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: مستقبل العلاقة مع تركيا يتقرر في مارس المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش القمة الأوروبية في بروكسل، الجمعة، إن تركيا تهدد أمن أوروبا بتوريد السلاح والمقاتلين إلى ليبيا، لافتاً إلى أن العقوبات المقبلة على تركيا قد تطال مسؤولين وقطاعات.

وشدد الرئيس الفرنسي على عدم التسامح مع انتهاكات تركيا لقرار حظر توريد السلاح لليبيا، معلناً عن اتخاذ قرار بشأن مستقبل العلاقة مع تركيا في مارس المقبل.

في السياق، دعت القمة الأوروبية في بروكسل إلى فرض عقوبات على شخصيات وكيانات تركية مرتبطة بالتنقيب شرق المتوسط.

إلى ذلك، دانت القمة الأوروبية خطوات تركيا الأحادية في فاروشا القبرصية، داعية لاستئناف المفاوضات بشأن توحيد جزيرة قبرص. وأكد قادة دول الاتحاد الأوروبي التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن الأزمة في شرق المتوسط.

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