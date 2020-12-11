كوريا الجنوبية تحشد الجيش في شوارع العاصمة لمحاربة «كورونا»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول - رويترز

تعتزم كوريا الجنوبية نشر قوات من الجيش في شوارع العاصمة سيؤول؛ لمساعدة الفرق الطبية على التعامل مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» وتزايد الوفيات والمرضى في غرف الرعاية المركزة.

ووصف رئيس الوزراء تشونج ساي-كيون الموجة الحالية بالأزمة الصعبة، وقال إنه سينشر نحو 800 من أفراد الجيش والشرطة والموظفين في كل حي بمنطقة سيؤول الكبرى؛ للمساعدة في تعقب المرضى المحتملين. وسجلت كوريا الجنوبية، الجمعة، 689 إصابة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 40786 حالة إصابة. وزاد عدد الوفيات ثمانية ليصل الإجمالي إلى 572.

ويوجه تزايد الحالات ضربة لنظام التصدي للجائحة في كوريا الجنوبية الذي نجح في استخدام نظام تتبع واختبار وعزل صحي على نطاق واسع لتجنب فرض إجراءات عزل عام وإبقاء الإصابات عند مستوى أقل من 50 حالة في اليوم خلال معظم أيام الصيف. وزاد عدد حالات الإصابة الحادة أو الخطرة نحو 170، مما دفع السلطات الصحية للسعي لتوفير مزيد من الأسرّة على مستوى البلاد. وسارعت السلطات هذا الأسبوع في نصب أسرّة علاجية في حاويات شحن؛ لتخفيف الضغط على المنشآت الطبية المستنزفة؛ بسبب أحدث موجة من فيروس «كورونا».

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