شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تسجل عدد وفيات قياسياً جديداً بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كييف- رويترز قال وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، الجمعة، إن عدد الوفيات اليومية بسبب فيروس «كورونا» في أوكرانيا بلغ 285 وهو رقم قياسي مقارنة مع 276 وفاة سجلت يوم التاسع من ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف أن البلاد سجلت 13514 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين والأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 872228. وبلغ إجمالي الوفيات 14755.

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