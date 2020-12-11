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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألمانيا تسجل 598 وفاة و29875 إصابة جديدة بـ«كورونا»

برلين - وام أعلنت ألمانيا عن تسجيل 598 حالة وفاة، و29875 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ «كوفيد ـ 19» خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، أن إجمالي الوفيات بالفيروس بلغ 20 ألفاً و970 حالة فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة لمليون و272 ألفاً و78 حالة، ووفقاً لتقديرات المعهد، بلغ عدد المتعافين حتى الآن نحو 942 ألفاً ومئة حالة.

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