شكرا لقرائتكم خبر عن المخابرات المصرية تنعى «رجل المستحيل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة – ”الخليج 365”

نعت المخابرات العاملة المصرية، الجمعة، الكاتب فاروق نبيل، صاحب سلسلة روايات الجيب «رجل المستحيل»، مؤكدة أن الراحل جسّد بأعماله الروائية بطولات الوطن وأبنائه.

وجاء نص النعي الذي نشرته صحيفة «الأهرام» المصرية، «إنا لله وإنا إليه راجعون.. المخابرات العامة المصرية تنعى بمزيد من الحزن والأسى الكاتب الكبير نبيل فاروق الذي أثرى وجسد بأعماله الروائية العديد من البطولات لأبناء الوطن.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ولأسرته خالص العزاء».

ومثل رحيل الدكتور نبيل فاروق، صدمة في الأوساط الأدبية والثقافية، بعد أن أعلن عن وفاته مساء الأربعاء الماضي، وشيعت جنازته الخميس، من أحد مساجد مدينة الرحاب بالقاهرة.

ولد الراحل في فبراير/ شباط 1956 وتخرج في كلية الطب، واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي.

ويعد فاروق من أبرز الكتّاب المبدعين في الأدب البوليسي وقصص الجاسوسية والخيال العلمي، وهو صاحب السلسة الروائية الشهير «رجل المستحيل» وبطلها رجل المخابرات أدهم صبري، والتي تعد من أشهر أعماله ولها الفضل في تكوين الوجدان الوطني لدى الكثير من جيل الشباب والآبناء.

حظيت أعمال الراحل بشهرة واسعة، خاصة بين أوساط النشء والشباب، واعتبره البعض سبباً رئيسياً في إقبالهم على القراءة مثل الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق.

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