شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثلة البريطانية باربرا وندسور عن 83 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقال سكوت ميتشيل زوج وندسور في بيان «ببالغ الحزن يمكنني تأكيد أن زوجتي العزيزة باربرا توفيت في دار رعاية بلندن».

وتابع: «وفاتها ناجمة عن معاناتها مرض الزهايمر، وأمضيت الأيام السبعة الماضية بجوارها». وجرى تشخيص إصابة وندسور بالمرض في 2014 وانتقلت للعيش في دار للرعاية هذا العام.

وظهرت وندسور لأول مرة في دور بيجي ميتشل في مسلسل «إيست إندرز» عام 1994 وتوقفت عن العمل في المسلسل لدواعٍ صحية عام 2003 قبل أن تعود له في 2005. وتركت وندسور المسلسل المستمر منذ فترة طويلة في 2009 قائلة: إنها تريد أن تمضي وقتاً أطول مع زوجها.

وقبل مسلسل «إيست إندرز»، اشتهرت وندسور في الأغلب كممثلة كوميدية. وكان أول ظهور لها كممثلة في فيلم «ذا بلز أوف سانت ترينيان» عام 1954.

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