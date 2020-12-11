شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات محتدمة في «جولف موانئ دبي العالمية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتدمت المنافسة التي ستكون على صفيح ساخن في ظل تقارب النتائج لليوم الثاني على التوالي في منافسات النسخة الـ12 لبطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، المقامة على ملعب «الأرض» في عقارات جميرا للجولف، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتعدّ البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية للجولف و«السباق إلى دبي»، وتتواصل حتى يوم المقبل بجوائز مالية تبلغ 8 ملايين دولار.

وفي أبرز نتائج الجولة الثانية التي انطلقت صباح الجمعة، حقق الإنجليزي داني ويليت بطل نسخة 2018، نتيجة لافتة بتسجيل 5 ضربات تحت المعدل بواقع 67 ضربة، ليقترب من صراع المنافسة على المقدمة، ومحاولة التتويج باللقب للمرة الثانية في مسيرته.

واكتفى الأمريكي كولين موريكاوا، صاحب المركز الثالث في ترتيب «السباق إلى دبي»، بتسجيل ضربتين تحت المعدل برصيد 72 ضربة، ليبقى على مقربة، لكن حظوظه بالمنافسة على اللقب أصبحت أصعب.

وخرج الفرنسي أنطوان روزنر من سباق المنافسة نظرياً، بعدما حقق ضربة فوق المعدل بواقع 73 ضربة، ليصبح مجموعه الكلي 4 ضربات فوق المعدل، وهو الذي كان قد توّج بلقب بطولة «الجولف في دبي» خلال الأسبوع الماضي.

وعبّـر النجوم المشاركون في البطولة عن إعجابهم بروعة المكان؛ حيث يقام الحدث على أرض دولة الإمارات وتحديداً في دبي، وأشادوا بروعة «دانة الدنيا»، والتنظيم الأنيق للبطولة نفسها.

وتداولت الجماهير تغريدة اللاعب الإنجليزي تومي فليتوود، بطل «السباق إلى دبي» عام 2017، التي عبر فيها عن سعادته بسماع صوت الجماهير مجدداً بعد طول غياب، وذلك في ظل فتح المجال أمام حضور نسبة معينة من الجماهير عن طريق الدعوة لتكون دبي سباقة في فتح المجال أمام الجماهير لحضور منافسات هذه البطولة الدولية، وقال اللاعب: «أتطلع سنوياً للمشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، أعتقد بالنسبة لجميع اللاعبين المتواجدين هي نهاية رائعة لهذا العام بالنسبة لهم، على المستوى الفردي إنه حدث ضخم، ومن ثم بالطبع تتواجد الفرصة بالفوز بلقب «السباق إلى دبي».

وأضاف: «إنها الطريقة المثالية لإنهاء العام، والحصول على هذه الفرصة، في العام الماضي، لا أعتقد أنه كان بإمكاني فعل المزيد، وأنا فخور بالطريقة التي لعبت بها، كانت أفضل نتيجة لي هنا بالحصول على المركز الثاني».

أما النجم الأمريكي باتريك ريد متصدر ترتيب «السباق إلى دبي» هذا الموسم، فقال: «إنه حدث لطالما استمتعت به، ويعتبر مفضلاً لي، أشعر أن الناس هنا دائماً يحبون استضافتي والجماهير كانت دائماً داعمة للغاية، أتمنى أن أكون قادراً على اللعب في حدث مثل هذا بشكل جيد، وآمل أن أحقق لقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية إلى جانب «السباق إلى دبي»، وهذا سيعني لي الكثير».

أما الأمريكي كولين موريكاوا، الذي ما زال يمتلك فرصة التتويج بلقب «السباق إلى دبي»، قال: «من الواضح أن دبي مدينة جميلة، لقد كنت أتطلع إلى هذه الرحلة ولم أتخذ قراري حقاً لفترة من الوقت، لكنها كانت على راداري، ولقد وضعت نفسي في وضع جيد حقاً لختم عام 2020 بطريقة رائعة، أن أكون هنا وأن تكون هذه البداية الأولى لي في الجولة الأوروبية تعني الكثير».

وأضاف: «أريد تقديم أفضل ما لدي إلى العالم بأسره، وإن اللعب في بطولة جولة موانئ دبي العالمية هو أفضل حدث لفعل هذا، يتواجد أفضل اللاعبين هنا طوال عام 2020، ستكون منافسات قوية وصعبة للغاية لن تحسم قبل الضربات الأخيرة».

