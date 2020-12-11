شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر الخطوات المتخذة من الدولة لدعم حقوق الإنسان × 10 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمثل اليوم العالمي لحقوق الإنسان حجر زاوية بنيان القانون الدولى لحقوق الإنسان، ويعكس التوافق العالمى على الحاجة الملحة للوصول إلى إطار مرجعى لضبط وتوحيد مفاهيم الحقوق والحريات الأساسية، بما يصون للبشر كرامتهم ويحفظ لهم حرياتهم. وأسهمت مصر بما تتمتع به من ثقل ثقافى وحضارى فى صياغة الإعلان وشاركت فى اعتماده فى الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيداً على دورها النشط على الساحة الدولية.

وأكدت مصر، حسب بيان عن وزارة الخارجية، أن تطور التعاطي الدولي مع ملف حقوق الإنسان هو مسار متعدد الإسهامات ونتاج للتفاعلات الحضارية والثقافية للإنسانية بكل طوائفها، فهذا المسار ليس حكراً على طرف بعينه أو ثقافة بذاتها، فالارتقاء بحقوق الإنسان والقضاء على كل الانتهاكات التي تمس بتلك الحقوق هو هدف تتطلع كافة دول العالم لبلوغه، ما يضاعف من أهمية التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، دون إملاء او ادعاء كمال لم ولن يدركه أي طرف، فأمام الجميع الكثير الذي يتعين تحقيقه لخلق عالم أفضل لأجيال قادمة، عالم يوازن بين كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون إعلاء فئة من الحقوق على غيرها، أو استغلال حقوق الإنسان لتحقيق مآرب سياسية ضيقة.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، وما أعلنته الحكومة مؤخرا، نرصد أبرز الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الدولة لتفعيل حقوق الإنسان باختلافها:

- اعتماد عدد من المبادرات في الأطر متعددة الأطراف تعالج قضايا الإرهاب وحقوق الانسان، والحق في العمل، وتمكين المرأة.

- مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم القرارات الدولية لتعزيز التعايش ونبذ التمييز ومكافحة العنصرية.

- إتمام الاستحقاق الدستوري الخاص بإنشاء مجلس الشيوخ

- جاري الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي الخاص بمجلس النواب

- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى فى مصر ليمثل نقلة نوعية للمنظمات الحقوقية وإلغاء العقوبات السالبة للحرية.

-الانتهاء من صياغة استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان للمرة الأولى

- تنفيذ المبادرات والأنشطة المضطلعة لتعزيز التسامح وقيم الحوار والتصدي لنزاعات التطرف.

- تنفيذ خطة بقيمة 70 مليون دولار من أجل ترميم بعض الآثار المصرية ومن بينها معابد يهودية .

- ترميم وتجديد المواقع الدينية الأثرية الواقعة على مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر.

- تطوير البنية التحتية لـ 44 مستشفى حميات والانتهاء من تنفيذ نحو 14762 مشروعا على مدار 6 سنوات .

- أولوية للحق فى التعليم من بينها إنشاء 75688 فصلا خلال الفترة الماضية لتقليل الكثافات الطلابية وبناء مناهج وفق المعايير الدولية .