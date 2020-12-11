3 دول عربية في القائمة.. أكثر 10 شعوب شعورا بالتوتر والحزن حول العالم في عام 2020

كشف تقرير، أصدرته شركة “غالوب” الأمريكية المختصة في الاستشارات الإدارية، وإدارة الموارد البشرية، والاحصاءات، عن وجود 3 دول عربية في قائمة أكثر 10 شعوب شعورا بالحزن، والتوتر في العالم، في عام 2020، من أصل 145 دولة شملها التقرير.

وحسب تقرير، نشرته الشركة على موقعها، بعنوان “تقرير غالوب 2020 للعواطف”، الذي تم بعد إجراء استطلاع شارك فيه أكثر من 175 ألف شخص من 145 بلدا.

وتم الاعتماد على طرح أسئلة تتعلق بمشاعر الأشخاص، الذين شملهم الاستطلاع، وتخص بخمس مشاعر وهي: التوتر، والغضب، والحزن، والقلق، والألم النفسي، بحسب ما نقل موقع “عربي بوست”.

وتصدر العراق القائمة، حيث صرح 51 في المائة من المشاركين عن شعورهم بهذه المشاعر، ليتصدر العراق القائمة من حيث المشاعر السلبية، فيما احتل لبنان المركز الثالث، والثاني عربيا، حيث أعلن 48 في المائة ممن شملهم الاستطلاع عن شعورهم بهذه المشاعر، واحتلت تونس المرتبة الثالثة عربيا في القائمة، بعدما أعلن 46 في المائة من المشاركين عن هذه المشاعر.

وجاء ترتيب الدول العشر، بحسب الترتيب، ونسب الشعور بالمشاعر الخمسة كالتالي:

العراق 51 في المائة، ورواندا 49 في المائة، ولبنان، وأفغانستان، وتشاد 48 في المائة، وسيراليون، وغينيا 47 في المائة، وتونس، وإيران، وتوغو 46 في المائة.

وأشار الموقع نفسه إلى أن نتائج الاستطلاع تتعلق بآراء الناس بشأن التجارب، التي تعرضوا لها في الفترة، التي سبقت انتشار جائحة فيروس كورونا في مختلف أرجاء الأرض، في عام 2020، وهو ما قد ينتج عنه ارتفاع النسب المذكورة سابقا، بالإضافة إلى ما سببته الجائحة من ضغوط، وتوتر، ومعاناة لفئة غير قليلة من سكان العالم.