أوقفت عناصر الشرطة القضائية في ولاية أمن مراكش، ليلة أمس الخميس، شخصين يشتبه في تورطهما في عملية سرقة لحقيبة لسائح فرنسي.
وحسب مصادر محلية، فإن إيقاف المشتبه فيهما جاء على إثر التحريات، التي باشرهتا المصالح الأمنية بشأن تعرض سائح، يحمل الجنسية الفرنسية لسرقة حقيبته أثناء زيارته لجامع الفنا في مراكش.
وأضاف المصدر ذاته أنه جرى توقيف “نقاشة”، وبائع عصير في ساحة جامع الفناء، وحجز هاتف محمول، وخاتم من الذهب في حين لايزال البحث جاريا عن مشتبه فيه آخر.
وجرى توقيف المشتبه فيهما لتعميق البحث معهما حول ظروف، وملابسات حصولهما على تلك المسروقات.
كانت هذه تفاصيل خبر مراكش.. توقيف “نقاشة” وبائع عصير في جامع الفنا يشتبه في تورطهما في سرقة حقيبة سائح فرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.