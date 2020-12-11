شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 1196 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الإمارات العربية المتحدة ، اليوم ، 1196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 182,601 حالة. وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها عن وفاة 5 مصابين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 607 حالات، مشيرة إلى شفاء 694 حالة، ليرتفع ‘جمالي المتعافين إلى 162,435 حالة.

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