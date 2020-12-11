أكثر المواضيع التي بحث عنها العرب في غوغل هذا العام

عالميا، كانت كلمة "Coronavirus" الأكثر بحثا على الإطلاق أيضا، والتي كانت ذروة البحث عنها في شهر آذار الماضي، تلاها البحث عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، ولاعب كرة السلة كوبي براينت، وتطبيق زووم، والدوري الهندي الممتاز للكريكت.

وكان البحث عن بيروت وإيران من بين أكثر كلمات الأخبار التي بحث عنها مستخدمي غوغل.

وعلى صعيد أسماء الأشخاص الذين بحث عنهم، كانت كالآتي: جو بايدن، وكيم جونغ اون، وبوريس جونسون، كاملا هاريس، توم هانكس.

وعلى صعيد الدول العربية، جاءت عمليات البحث الأكثر رواجا كما يلي: