تعرف على العقوبات المحتمل فرضها على تركيا

وتتنوع هذه العقوبات الأميركية بين المتوسطة والشديدة، وقد تستهدف أشخاصا أو كيانات. وفيما يلي قائمة بهذه العقوبات المحتملة:
1- عقوبات على الائتمان أو المساعدات من بنك الاستيراد والتصدير الأميركي.
2- عقوبات على صادرات السلع والخدمات الأميركية
3- عقوبات على القروض الكبيرة من المؤسسات المالية الأميركية.
4- السعي لحجب قروض من مؤسسات مالية عالمية، تشمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
5- عقوبات على المؤسسات المالية التي تحوز صناديق حكومية أميركية أو تقوم بدور متعامل أميركي رئيسي.
6- عقوبات على مشتريات أميركية من السلع أو الخدمات.
7- عقوبات على أي معاملات نقد أجنبي خاضعة للقانون الأميركي.
8- عقوبات على أي مدفوعات أو تحويلات مصرفية خاضعة للقانون الأميركي.
9- عقوبات على أي معاملات مرتبطة بالعقارات.
10- عقوبات على أي استثمارات في أدوات الدين أو الأسهم الأميركية.
11- رفض منح تأشيرات سفر لموظفي الشركات ذوي الصلة بالكيان، أو الشخص المستهدف بالعقوبات.
12- عقوبات على المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين، الذين لهم صلة بالكيان أو الشخص المستهدف بالعقوبات.
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