"كسروا الخزنة".. الداخلية تكشف تفاصيل سرقة محطة وقود في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

القت أجهزة الأمن بسوهاج، القبض على عامل مفصول وصديقه لسرقتهما خزينة محطة وقود وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

تلقى قسم شرطة أول سوهاج بلاغا من صاحب محطة بنزين - كائنة بدائرة القسم؛ باكتشافه كسر الخزينة الخاصة بمحطة الوقود وسرقة مبلغ مالي ولم يتهم أحد بالسرقة وتبين وجود كسر بشباك المحطة بالطابق الأول .

وتم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "أحدهما عامل سابق بمحطة الوقود محل البلاغ"، مقيمان بدائرة مركز شرطة سوهاج).

وعقــب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما المبلغ المالي المستولى عليه وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.