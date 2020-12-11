روسيا: العقوبات الأمريكية الجديدة مفتعلة ولا أساس لها

استنكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد أفراد وكيانات روسية والمرتبطة بالرئيس الشيشاني، رمضان قديروف.. مؤكدة أنها مفتعلة، ولا أساس لها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان اليوم الجمعة: "حصة أخرى من القيود، التي وضعها الأمريكيون، مفتعلة ولا تستند إلى أي أدلة، هي خطوة خرقاء"، مضيفة أن هذه الخطوة موجهة لفرض صورة على المجتمع الدولي، تسعى من خلالها إلى تصوير الروس على أنهم "منتهكون لحقوق الإنسان".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، أنها فرضت عقوبات متعلقة بمزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان على أفراد وكيانات في روسيا واليمن وهايتي.

ومن بين من شملتهم العقوبات رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، بأنه بالإضافة إلى قديروف فقد فرضت عقوبات على ست شركات مسجلة في روسيا وخمسة أفراد مقربين من قديروف.

وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، إن العقوبات الأمريكية الأخيرة بحق مواطنين روس و6 كيانات

روسية ستضر بالعلاقات بين البلدين بشكل أكبر.

وأضاف أنطونوف في تصريحات للصحفيين، نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الجمعة - "أن تصرفات الإدارة الأمريكية خطوة غير ودية ومضرة ضد روسيا، ومن شأنها أن تعمق الأزمة في العلاقات الثنائية".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، إدراج إحدى فرق كرة القدم بمدينة جروزني الشيشانية ومؤسسة "أحمد قديروف" في قائمة العقوبات.

ووقع ثلاثة عشر شخصا وست منظمات تحت طائلة عقوبات قائمة ماجنيتسكي .. كما وسعت الولايات المتحدة قائمة العقوبات بموجب قانون "ماجنيتسكي"، والتي تم فرضها بسبب انتهاك حقوق الإنسان، لتشمل ثلاثة مواطنين روس وست شركات روسية.