جو بايدن يختار سوزان رايس للسياسة الداخلية

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عددًا من المسؤولين لشغل مناصب في إدارته بينهم شخصيات من عهد الرئيس باراك أوباما مثل سوزان رايس التي اختارها لمنصب مستشارة السياسة الداخلية في البيت الأبيض، وكبير الموظفين السابق دينيس ماكدونو الذي رشحه وزيرا لشؤون المحاربين القدامى.

وتكشف هذه التعيينات التنوع الذي يرغب بايدن في إضفائه على إدارته.

وقال بايدن في بيان “هذا هو الفريق المناسب لهذه اللحظة من التاريخ وأنا أعلم أن كلا من هؤلاء المسؤولين سيبدأ العمل في اليوم الأول لمواجهة الأزمات المترابطة التي تواجهها العائلات اليوم”.

وكانت سوزان رايس (56 عاما) وهي سوداء، مرشحة لتولي وزارة الخارجية. لكن كان يتوقع أن تواجه معارضة شديدة من الجمهوريين خلال إجراءات تثبيتها في مجلس الشيوخ بسبب دورها في أزمة بنغازي في 2012. وعين بايدن في هذا المنصب مستشاره أنطوني بلينكن.

وكتب فريق بايدن في بيان أن مستشارة الأمن القومي السابقة لباراك أوباما “هي إحدى أكثر المسؤولين الحكوميين حنكة وخبرة

في بلادنا”. وسبق أن شغلت منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وبتوليها رئاسة مجلس السياسة الداخلية ستكون سوزان رايس في الدائرة المقربة من الرئيس المنتخب في البيت الأبيض وستؤثر على العناصر الرئيسية لبرنامج بايدن “إعادة البناء بشكل أفضل” وسط تفشي جائحة كوفيد-19 والتوتر العرقي.

لكن قد يبدو هذا التعيين مفاجئا نظرا لخبرتها في السياسة الخارجية. ولا يحتاج هذا المنصب الذي قالت رايس في تغريدة إنها “متحمسة” لشغله، موافقة مجلس الشيوخ.

أما ماكدونو (51 عاما) فشغل مناصب عديدة في إدارة باراك أوباما بما في ذلك كبير موظفي البيت الأبيض ونائب مستشار الأمن القومي. وتم ترشيحه لتولي وزارة شؤون المحاربين القدامى المكلفة إدارة شبكة رعاية صحية لنحو ملايين من قدامى المحاربين المسجلين.

ووعد ماكدونو في تغريدة على تويتر “بتمثيل أصوات جميع المحاربين القدامى

على كل المستويات في كل قضية كل يوم”.

من المقرر أن يعلن بايدن التعيينات خلال تجمع انتخابي في ويلمينغتون في ولاية ديلاوير الجمعة.

وأكد بايدن مرات عدة أن رئاسته لن تكون ولاية ثالثة لأوباما مع أن التعيينات التي أعلنها الخميس تشير إلى ارتباطه الكبير بسلفه الديمقراطي.

واختار بايدن توم فيلساك (69 عاما) وزير الزراعة في عهد أوباما خلال ولايتيه الكاملتين، للمنصب نفسه الذي يعتبر أساسيا في التصدي لوباء كوفيد-19 إذ تساعد الوزارة في إطعام ملايين الأميركيين المحتاجين.

ويبدو أن هذا المنصب كان محور شد وجذب في الأسابيع الأخيرة وكانت عضو الكونجرس التقدمية مارسيا فادج مرشحة رئيسية له. لكن بدلا من ذلك، اختيرت فادج لشغل منصب وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية في وقت يهدد تفشي الوباء بإجبار مستأجرين على إخلاء مساكنهم.

واختار بايدن خبيرة التجارة الدولية كاثرين تاي لتكون الممثلة التجارية للولايات المتحدة. وتاي التي تشغل حاليا منصب كبير المحامين التجاريين في لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب، ستكون أول أميركية آسيوية وأول امرأة ملونة تتولى هذه المهمة في الولايات المتحدة.

وأشار فريق بايدن إلى أنه في حال تثبيت تاي من جانب مجلس الشيوخ فإنها “ستكون أول امرأة أمريكية من أصول آسيوية” تشغل هذا المنصب.