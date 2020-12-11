إصابات كورونا في إيطاليا تصل إلى 1.79 مليون

سيف اليزيد - وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 79ر1 مليون حالة إصابة ،اليوم الجمعة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد بلغ 62 ألفاً و626.

وأوضحت البيانات أن عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس، وصل إلى 1.03 مليون .

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 45 أسبوعا.



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