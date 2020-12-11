قائد الحرس الثوري يتوعد: سننتقم بشدة من إسرائيل و”أذنابها” في الوقت المناسب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 ديسمبر 2020 01:16 مساءً - منذ 8 ثواني قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي اعلن قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي ان “إسرائيل وأذنابها ستدفع ثمن جريمة اغتيال فخري زاده”. وقال اللواء حسين سلامي خلال زيارته أسرة العالم النووي محسن فخري زاده “إيران ستنتقم بشدة من إسرائيل وأذنابها في الوقت المناسب”. وأضاف أن اغتيال فخري زاده عمل جبان يقرب إسرائيل من حافة السقوط والزوال، ودماء فخري زاده ستؤدي إلى انهيار نظام الهيمنة في العالم. وكانت إيران أعلنت منذ يومين اعتقال بعض الضالعين في اغتيال العالم النووي. وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، أكد الأحد الماضي، أن “اغتيال فخري زاده، تم باستخدام أسلحة إلكترونية متطورة تم توجيهها عبر الأقمار الصناعية”، وقال رمضان: “يدرك الصهاينة جيدا أن أعمالهم ضد إيران لن تبقى دون رد، وهذا ثبت لهم خلال السنوات الماضية”، وذلك بحسب “RT”.

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