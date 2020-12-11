شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال خفيف يلحق أضرارا بمنازل في جزيرة جاوة الإندونيسية والان نبدء بالتفاصيل
ولم ترد أي تقارير عن سقوط قتلى بعد الزلزال الذي بلغت شدته 2ر4 درجة، والذي وقع في الساعة الخامسة و51 دقيقة(0051 بتوقيت جرينتش)، بالقرب من منطقة "بريبيس" بمقاطعة جاوة الوسطى، طبقا لما ذكره راديتيا جاني، المتحدث باسم الهيئة.
وتقع إندونيسيا على ما تعرف بـ"حلقة النار" في المحيط الهاديء وهي منطقة تعرف بكثرة وقوع الزلازل والثورات البركانية فيها.
وكان الزلزال الذي ضرب جزيرة سومطرة الاندونيسية في عام 2004هو الاكثر دموية حيث اودى بحياة 120 الف شخص.
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