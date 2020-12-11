اخبار العالم

روسيا تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 28 ألفًا و585 إصابة جديدة بفيروس المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و597 ألفًا و711 إصابة.

وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار في بيان اليوم أنه سجّل 613 حالة وفاة جديدة بالفيروس، لنرنفع حصيلة الوفيات إلى 45 ألفًا و893 حالة وفاة.

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"