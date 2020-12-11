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89 وفاة و2754 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

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سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 89 حالة وفاة و2754 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 17692 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي المصابين 600397 إصابة.

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