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حطّمت شركة "ميغا سردين" الفلبينية الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لأطول شجرة مصنوعة من علب السردين.
وفي التّفاصيل، فجمعت الشركة أكثر من سبعين ألف علبة سردين ووضعتها على شكل شجرة عيد الميلاد، فبلغ طولها نحو ستة أمتار وقُّدر وزنها بنحو 14 كيلوغراماً.
وتم بناء هذه الشجرة في مستودع في مدينة فنزويلا وهي اليوم معروضة في مبنى "أس أم ميغامول" في منطقة مندالويونغ الفلبينيّة.
ويُشار إلى أنّ علب السردين المستخدمة لتنفيذ هذه الشجرة ستُقدّم إلى مؤسّستين خيريّتين.
كانت هذه تفاصيل خبر شجرة ميلاد من علب سردين تدخل موسوعة غينيس... شاهدوا الفيديو! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.