شجرة ميلاد من علب سردين تدخل موسوعة غينيس... شاهدوا الفيديو!

وفي التّفاصيل، فجمعت الشركة أكثر من سبعين ألف علبة سردين ووضعتها على شكل شجرة عيد الميلاد، فبلغ طولها نحو ستة أمتار وقُّدر وزنها بنحو 14 كيلوغراماً.

وتم بناء هذه الشجرة في مستودع في مدينة فنزويلا وهي اليوم معروضة في مبنى "أس أم ميغامول" في منطقة مندالويونغ الفلبينيّة.

ويُشار إلى أنّ علب السردين المستخدمة لتنفيذ هذه الشجرة ستُقدّم إلى مؤسّستين خيريّتين.