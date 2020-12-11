أول ظهور لمحمود عزت.. "ثعلب الإخوان" بقفص المحاكمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيفه، ظهر محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان في مصر، لأول مرة خلال إحدى جلسات محاكمته.

مرتديا "كمامة"، ظهر عزت داخل قفص الاتهام لنظر إعادة محاكمته أمام الدائرة الثانية إرهاب، على الحكم الصادر ضده بالمؤبد (25 عاما) غيابيا بالقضية المعروفة بـ"أحداث مكتب الإرشاد".



ولعدم وجود محام له، تم تأجيل الجلسة إلى 4 يناير/ كانون الثاني المقبل.

ووقعت في 30 يونيو/ حزيران 2013 اشتباكات أمام مكتب الإرشاد (مقر أعلى هيئة تنفيذية للتنظيم الإرهابي)، بضاحية المقطم جنوب شرقي القاهرة، بين مناصرين للتنظيم ومعارضين، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.



وفي فبراير/ شباط 2015، قررت محكمة مصرية إعدام 4 متهمين والمؤبد لـ14 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه خيرت الشاطر ومحمود عزت.

وكانت النيابة وجهت لهم تهم "ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف".





ونهاية أغسطس/آب الماضي، أوقفت الداخلية المصرية العقل المدبر لجماعة الإخوان وأبرز قيادي في التنظيم الإرهابي، شرقي القاهرة، بعد 7 سنوات من القبض على محمد بديع المرشد السابق للجماعة في أغسطس/آب 2013.



ويعد عزت المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو.

وصدر بحقه حكمان غيابيان بالإعدام في قضيتي التخابر مع دول أجنبية ضد منظومة الأمن القومي المصري، واقتحام الحدود الشرقية فضلا عن حكمين بالمؤبد (25 عاما).

كما يواجه تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية والتي تصل فيها العقوبة للسجن المشدد والمؤبد وقد تصل للإعدام، وفق القانون المصري.

وعزت ليس مطلوبا في الداخل فقط، حيث إنه مدرج أيضا على قوائم الإرهاب للرباعي العربي (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر).

ويعد عزت واحداً من الشخصيات الغامضة داخل الجماعة الإخوانية، ويوصف المرشد المؤقت في الوسائل الإعلامية تارة بأنه "الناب الأزرق"، و"ثعلب الإخوان"، و"صقر الإخوان"، و"المرشد الحقيقي".



من مواليد 13 أغسطس/آب عام 1944، انتظم في صفوف الإخوان منذ الستينيات من القرن الماضي، وهو أحد أقطاب "الجناح القطبي" الأكثر تشددا بالجماعة، والذي يقوم على مبدأ تكفير الدولة ووجوب مواجهتها بالسلاح.