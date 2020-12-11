سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020.. ارتفاع غير متوقع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، لليوم الثالث على التوالي، في معظم شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي.

فيما تراجع سعر اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، واستقرت أسعار الدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، وارتفع الريال السعودي، في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، حسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري على موقع البنك المركزي.

ويوما الجمعة والسبت عطلة رسمية في البنوك المصرية.

صعود الدولار

وحسب موقع البنك المركزي المصري، زاد متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم الجمعة، قرشين إلى 15.654 جنيه للشراء، و15.754 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار إلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع في البنوك، وفق مسح أجرته ”الخليج 365” على أسعار الدولار في 29 بنكا.

وتشهد مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من الاستقرار في سوق العملات، في ظل توافر النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي.

أعلى سعر للدولار

وسجل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع في 18 بنكا، منها بنك التجاري الدولي، والإمارات دبي الوطني، والعقاري المصري العربي، والقاهرة، والإسكندرية، وسايب، وبلوم مصر، وإتش إس بي سي، وعودة، والأهلي المتحد، والمصري الخليجي.

بينما سجل سعر الدولار في الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

فيما جاء أقل سعر للدولار في بنك بركة، عند 15.62 جنيها للشراء، و15.72 للبيع.

تضاعف استثمارات الأجانب

ارتفع إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، بنسبة 221.15% في 6 أشهر، نتيجة ثقة المستثمرين في أداء الحكومة.

وقال محمد معيط، وزير المالية المصري، الأسبوع الماضي، إن إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تجاوز 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم الجمعة، إلى 18.91 جنيه للشراء، و19.03 جنيه للبيع، مقابل 18.93 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع، أمس الخميس، حسب موقع البنك المركزي المصري.

فيما انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه، إلى 20.78 جنيه للشراء، و20.90 للبيع، مقابل 21.05 جنيه للشراء، و21.18 جنيه للبيع أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، اليوم الجمعة، إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، مقابل 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، أمس حسب موقع البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، فيما سجل الدينار الكويتي، نحو 51.25 جنيه للشراء ونحو 51.65 جنيه للبيع.

تحويلات العاملين في الخارج

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنحو 1.3 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار في الفترة من يوليو/ تموز إلى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضيين.

وتساهم تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل كبير في الاحتياطي النقدي لمصر.

وأعلن البنك المركزي المصري الأحد، عن استقرار احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عند 39.22 مليار دولار.