شكرا لقرائتكم خبر عن ديون الزمالك مليار ونصف المليار جنيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أصدرت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، بياناً يكشف كل ما يخص التعاملات المالية للنادي والمبالغ التي تم استلامها عند بداية تولى المهمة.

واستندت اللجنة إلى 9 نقاط لتوضيح حجم المديونيات والمستحقات الخارجية على نادي الزمالك، لتوضح حكم التحديات التي تواجه اللجنة في الفترة الحالية وجاء البيان كالتالي..

أن المديونات المستحقة على النادي للجهات الحكومية قد بلغت ما يقرب من مليار ونصف المليار «لمصلحة الضرائب بأنواعها- التأمينات الاجتماعية - هيئة الأوقاف وجهات حكومية أخرى»، كما يتضمن المبلغ أيضاً مديونيات مخصص قضايا 150 مليوناً ومديونيات لاتحاد كرة القدم بقيمة 35 مليوناً.

إن حجم السلف التي لم تسدد على السنة المالية السابقة بلغت 53 مليون جنيه و20 مليون جنيه لهذا العام.

المتأخرات المطلوب تحصيلها من مستأجري المحلات بسور النادي «عدد 20 محلاً» ما يقرب من 21 مليون جنيه.

إن الأرصدة المتاحة قبل تاريخ 30 -11 -2020 ما يقرب من «5416000» خمسة ملايين وأربعمائة وستة عشر ألفاً.

عند استلام اللجنة المعينة كانت المبالغ المتوفرة في محاضر التسليم مليوناً ومائتين وخمسين ألف جنيه «1250000» بخزينة النادي.

تبين أن هناك عجزاً بقيمة «1200000» مليون ومئتي ألف تقريباً من خلال المراجعة الدفترية من الجرد الواقعي، وقد تم إحالة الموضوع للشؤون القانونية لاتخاذ اللازم.

تمكنت اللجنة المعنية خلال الأيام الماضية من تحصيل مبلغ 10 ملايين جنيه من الشركة الراعية.

تحصيل متأخرات بلغت ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف جنيه «3500000» إيجارات وعضوية.

إن الموازنة المقدرة لمصروفات النشاط الرياضي والتي يحتاجها النادي «500» خمسمئة مليون جنيه منها ضرورة توفير 60 مليون جنيه خلال الأسبوع الحالي لسداد المتبقي لعقود اللاعبين من الموسم الماضي، بالإضافة إلى مقدمات عقود اللاعبين في كرة القدم خلافاً لعقود اللاعبين ومقدمات العقود في جميع الأنشطة الأخرى.

واللجنة مستمرة فى أعمالها عن طريق المراقب المالي للنادي لإعادة دراسة الموازنة المالية للعام المالي 2020-2021 والعمل على كيفية تدبير سائر الاستحقاقات للدولة وغيرها من الجهات والنادي.