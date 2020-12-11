شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعترض على اللعب في قطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: الخليج

اعترض مسؤولو النادي الأهلي على نقل مباراة كأس السوبر الإفريقي من مصر لقطر بعدما أعلن المكتب التنفيذى بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» إقامة بطولة السوبر الإفريقي هذا العام بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا ونهضة بركان المغربي بطل الكونفيدرالية في قطر، تنفيذاً للعقد الموقع بينهم وبين «كاف» بإقامة البطولة هناك لثلاث نسخ على أن تكون القادمة هي الأخيرة، ولم يستقر أعضاء المكتب التنفيذي على الموعد حتى الآن.



وشهدت الساعات الأخيرة اتصالات بين مسؤولي الأهلي والمدير التنفيذي للكاف؛ لتسجيل الاعتراض على قرار الكاف خاصة إلى جانب مخاطبات رسمية من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم إلى اتحاد الكرة المصري؛ لتأكيد إقامة المباراة في مصر بشكل نهائي.