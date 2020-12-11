بـ4 جنيهات للكيلو.. توزيع 53 طن أسماك مُدعمة في جنوب سيناء خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أكد المهندس صفوان المراغي، مدير الثروة السمكية بمحافظة جنوب سيناء، أنه جرى توزيع أكثر من 53 طن أسماك مدعمة على مواطني المحافظة خلال شهر، بزيادة قدرها 5 أطنان عن شهر أكتوبر الماضي.

وقال مدير الثروة السمكية، إن كمية الأسماك التي تنتجها المحافظة في تزايد مستمر، ويجري توزيعها على منافذ البيع بمدينة الطور ومدن المحافظة لبيعها للمواطنين بأسعار مدعمة تتراوح أسعارها بين 4 جنيهات وحتى 8 جنيهات للكيلو، من أنواع الباغة والشك والكسكمري.

وأوضح أنه جرى توزيع 7788 كيلو بمنفذ المنشية، و7962 كيلو بمنفذ حي توشكا، و3835 كيلو بمنفذ قرية الوادي، و6900 كيلو بمنفذ قرية الجبيل، و1012 بمنفذ الكيلاني، وجميعهم تابعين لمدينة الطور، و19087 كيلو بنقابة المعلمين بينهم 14605 كيلو بمدينة الطور، و4482 كيلو بمدن المحافظة، و6503 كيلو بمنفذ شركة التسويق، ليصل إجمالي ما جرى توزيعه من أسماك مدعمة خلال شهر 53087 كيلو.