الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الجنيه ويزيد 4 قروش في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، للأسبوع الثاني على التوالي، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وبحسب بيانات البنك الأهلي زاد سعر العملة الأمريكية، 4 قروش خلال تعاملات الأسبوع.

وزاد سعر الدولار مقابل الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل أمس الخميس، 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 39.221 مليار دولار لشهر نوفمبر الماضي بزيادة مليون و700 ألف دولار تقريبًا عن شهر أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلنه البنك المركزي الأحد الماضي.

وسجل الاحتياطي النقدي لشهر أكتوبر 39.220.1 مليار دولار.

وبحسب بيانات المركزي، ارتفعت قيمة العملات الأجنبية ضمن احتياطي النقد الأجنبي إلى 35.035 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقابل 34.683 مليار دولار بنهاية أكتوبر، بزيادة 352 مليون دولار.