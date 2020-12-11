في 21 كلية .. رئيس جامعة الإسكندرية يكشف تفاصيل انتخابات اتحادات الطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب في جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، عن ترشح 1184 طالبا وطالبة لخوض انتخابات اتحادات الطلاب للعام الجامعي 2020 /2021، وذلك في 21 كلية ومعهد، تمهيدًا لإعلان الكشوف المبدئية للمرشحين غدا.

ويتوزع المرشحون بواقع "90 طالبًا وطالبة بكلية الآداب، و62 بكلية التجارة، و82 بحقوق، و55 بتربية، و56 بالسياحة والفنادق، و40 بطب الأسنان، و28 بصيدلة، و49 بكلية الطب البشري، و55 بزراعة الشاطبي، و67 بالهندسة، و59 بعلوم، و38 بالتمريض، و118 بطب بيطري".

فيما ترشح 45 طالبا بكلية التربية الرياضية للبنين، و56 بالتربية الرياضية بنات، و70 بفنون جميلة، و47 بزراعة سابا باشا، و32 بالتربية النوعية، و37 بالتربية "رياض الأطفال"، و70 بدراسات الاقتصاد والعلوم السياسية، و29 طالبا وطالبة بكلية الحاسبات والمعلومات.

ووفقا للجدول الزمني لانتخابات اتحادات الطلاب بجامعة الإسكندرية، تعلن الكشوف المبدئية للمرشحين غداً، ثم تلقي طلبات الطعون يوم 14 ديسمبر الجاري والفحص يوم 15، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم 16، وبدء الدعاية الانتخابية يوم 17 ديسمبر.

وتجرى الجولة الأولى للانتخابات والفرز وإعلان النتائج في الكليات يوم 20 ديسمبر الجاري، وإجراء جولة الإعادة يوم 21، وإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 22، وانتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم يوم 23.

وتختتم الانتخابات الطلابية بجامعة الإسكندرية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه يوم 24 ديسمبر الجاري.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، إن الجامعة استعدت لإجراء الانتخابات وإتاحة بيئة تنافسية عادلة، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم في اتحادات الطلاب بإرادة حرة.

ولفت إلى أنه سيجري مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتوفير الأجواء المناسبة للمشاركة الطلابية في العملية الانتخابية بفاعلية.

وأشار قنصوه، إلى أهمية حث الطلاب على المشاركة في خوض انتخابات الاتحادات الطلابية؛ تحقيقا لمفهوم الديمقراطية والحرية لإخراج أجيال واعية قادرة على تحمل المسئولية المجتمعية، للنهوض بمصر.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أنه وجه عمداء الكليات بضرورة تحقيق الانضباط خلال سير العملية الانتخابية، لتجري بشفافية وديمقراطية حتى يتسنى لكافة الطلاب المشاركة، وتقديم أفكار ورؤى إبداعية.