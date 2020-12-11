إسبانيا: إصابات كورونا تصل إلى 1.72 مليون



سيف اليزيد - وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 1.72 مليون حالة، اليوم الجمعة، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 47 ألفاً و344 حالة. وتعافى من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 150 ألفاً و376 شخصا من المصابين.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إسبانيا قبل نحو 44 أسبوعاً.

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