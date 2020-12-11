باكستان تسجل 3047 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت باكستان تسجيل 50 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى8653 حالة اليوم الجمعة.
وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، تسجيل 3047 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين إلى 432 ألفاً و327 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم الجمعة
وأجرت باكستان حتى الآن خمسة ملايين و948 ألفاً و742 اختباراً للكشف عن فيروس كورونا، من بينها 42 ألفاً و596 في الساعات الـ24 الماضية. وتعافى 379 ألفاً 92 شخصا في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 2538 مريضا في حالة حرجة.
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