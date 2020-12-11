شكرا لقرائتكم خبر عن برودة الطقس تسمح لأطقم الاطفاء بالسيطرة على حريق جزيرة فريزر الأسترالية والان نبدء بالتفاصيل
ومن المتوقع أن تستمر الظروف المواتية خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى الأسبوع المقبل، حسبما صرح المتحدث باسم خدمات الطوارئ والحرائق في كوينزلاند اليوم الجمعة.
ويشتعل الحريق في الجزيرة السياحية الشهيرة قبالة ساحل كوينزلاند منذ منتصف أكتوبر، وتسبب في إتلاف أكثر من نصف المتنزه الوطني المُدرج على قائمة التراث العالمي.
وتسببت موجة الحر الأسبوع الماضي في زيادة نطاق الحريق وشدة النيران.
وتمكن رجال الإطفاء يوم الاثنين من إنقاذ بلدة "هابي فالي" على الجانب الشرقي من الجزيرة بعد أن وصل الحريق على مسافة 700 متر من المنازل.
وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ والحرائق في كوينزلاند إن ظروف الحريق القاسية خفت منذ ذلك الحين و "لم تتحرك النيران إلا قليلاً".
كانت هذه تفاصيل خبر برودة الطقس تسمح لأطقم الاطفاء بالسيطرة على حريق جزيرة فريزر الأسترالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.