شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في الهند تبلغ 9.8 مليون حالة والان نبدء بالتفاصيل
وتحتل الهند المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة، لكن الحالات اليومية تراجعت منذ بلغت ذروتها في سبتمبر .
وظل عدد الإصابات اليومي دون حاجز 50 ألفا على الرغم من موسم الأعياد الذي شهد ازدحاما في الأسواق والشوارع.
وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 414 وفاة جديدة لتصل إجمالا إلى 142186.
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