ترامب يوقع حزمة عقوبات ضد تركيا على خلفية صفقة صواريخ 'إس 400'

قالت وكالة "بلومبرغ" اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع على حزمة عقوبات ضد تركيا، على خلفية صفقة منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس 400" التي اشترتها تركيا.
وذكرت الوكالة أن العقوبات ضد تركيا سيتم فرضها بموجب قانون "CAATSA" (مكافحة أعداء أمريكا عن طريق العقوبات).
هذا وأفادت وكالة "رويترز" أول أمس، بأن الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي، وأن "ذلك قد يحدث في أي يوم".
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن العقوبات ستستهدف مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها، إسماعيل دمير.
وهددت واشنطن أنقرة بعقوبات بعد شرائها لمنظومة "إس 400" الروسية للدفاع الجوي، وقررت الولايات المتحدة عدم تسليم تركيا مقاتلات "F-35".
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