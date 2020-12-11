لجنة نيابية تكشف تكلفة استيراد الغاز سنوياً

كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، الجمعة، عن تكلفة الغاز المستورد سنوياً من قبل العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن عضو اللجنة أمجد العقابي قوله، إن "استيراد الغاز من إيران يكلف العراق نحو ملياري دولار سنوياً وهو لتشغيل محطات الكهرباء"، لافتاً إلى أنه "ثمة سوء إدارة تكمن في مسألة استثمار الغاز، بالرغم من امتلاك العراق لغاز طبيعي تصل نقاوته إلى 97% في حقلي عكاز والمنصورية، وهذا الغاز غير مستثمر".
وأضاف أنه "بخصوص غاز عكاز فقد جرى التعاقد مع شركة (كوكاس) قبل العام 2014، والشركة جاءت وجهزت المعدات، لكن أحداث داعش عطلت عملها ودفعتها للخروج وتأخر العمل"، مبيناً أن"لجنة النفط والطاقة النيابية تدعو الحكومة ووزارة النفط للتعاقد مع شركات عملاقة ورصينة لتوفير الغاز المحلي بدلاً من المستورد، من خلال استثمار الحقلين المذكورين ،فضلاً عن الغاز المصاحب في الجنوب".
وأضاف أنه "بخصوص غاز عكاز فقد جرى التعاقد مع شركة (كوكاس) قبل العام 2014، والشركة جاءت وجهزت المعدات، لكن أحداث داعش عطلت عملها ودفعتها للخروج وتأخر العمل"، مبيناً أن"لجنة النفط والطاقة النيابية تدعو الحكومة ووزارة النفط للتعاقد مع شركات عملاقة ورصينة لتوفير الغاز المحلي بدلاً من المستورد، من خلال استثمار الحقلين المذكورين ،فضلاً عن الغاز المصاحب في الجنوب".
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