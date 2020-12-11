شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتلقى أول شحنة من لقاح «سينوفارم» هدية من الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة شحنة من لقاح «سينوفارم» الصيني هدية لمصر. واستقبلت وزارة الصحة المصرية أولى شحنات لقاح فيروس «كورونا» من إنتاج شركة «سينوفارم»، بمطار القاهرة الدولي، قادمة هدية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الشعب المصري.

وأكدت المستشارة مريم الكعبي القائم بأعمال السفير الإماراتي في القاهرة، أنه من دواعي سروري وجود التحالف الكبير مع مصر. وأضافت: «إن العلاقة بين الإمارات ومصر علاقة أخوة وأشقاء وتضامن؛ تجعلنا نشعر أننا نقف فى مكان واحد». وتابعت: إن الإمارات أعلنت عن تضامنها مع مصر، وقدمت هدية ودعماً لمصر وشعبها، مؤكدة أن العلاقة بين مصر والإمارات علاقة استراتيجية تعود لتاريخ طويل.

وواصلت: «نأمل أن نكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا؛ لإنجاح هذا التعاون الأخوي؛ وإبراز حجم الود والحب الذي تكنه الإمارات قيادة وشعباً، لأشقائها في مصر، متمنية أن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه».

وقالت وزيرة الصحة هالة زايد في مؤتمر صحفي بمطار القاهرة عقب وصول الشحنة «مصر تشهد يوماً تاريخياً باستقبال أولى شحنات اللقاح.. اللقاح بالمجان مئة في المئة».

وأضافت: إن اللقاح سيُعطى على «جرعتين بين كل جرعة والثانية 21 يوماً وكل هذا للفئات الأولى الأطقم الطبية التي تعمل في الخطوط الأولى في مواجهة المشكلة في مستشفيات العزل والحميات والصدرية ومرضى الفشل الكلوي والأورام وأصحاب الأمراض المزمنة الصعبة».

ومضت تقول: «وكلما سنتسلم شحنات جديدة سيتم تقديمها لكل مواطن مجاناً».

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة قد قال: إن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتاً إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يوماً. وأشار إلى أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، و99٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.