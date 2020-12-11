محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):
أعلنت الولايات المتحدة تسجيل 2900 وفاة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية تُعتبر ضخمة في هذا البلد الذي يشهد منذ أسابيع عدة تفشيا متسارعا للوباء، حسب إحصاء جامعة "جونز هوبكنز".
وذكرت الجامعة، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات الجديدة بسبب الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنية نفسها (24 ساعة) بلغ أكثر من 210 آلاف حالة.
وسجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا في وفيات كورونا، أمس، حيث بلغ عدد الوفيات 3054 حالة،ويستمر عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب كورونا في الولايات المتحدة بالارتفاع.. وهناك حاليا أكثر من 107 آلاف شخص في المستشفيات.
وكانت السلطات الصحية قد توقعت هذه الزيادة بعد التنقلات التي قام بها ملايين الأمريكيين قبل أسبوعين للاحتفال بعيد الشكر، على الرغم من الدعوات التي وُجهت إليهم لملازمة منازلهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تسجل أكثر من 210 آلاف إصابة 2900 وفاة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.