عدد الإصابات اليومية بكورونا في كوريا الجنوبية يقترب من 700 لليوم الثالث على التوالي

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

اقترب العدد اليومي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية من 700 إصابة لليوم الثالث على التوالي اليوم الجمعة، في الوقت الذي حذرت السلطات الصحية من موجة أكبر وأطول من المتوقع من الفيروس خلال فصل الشتاء، مما يضع النظام الطبي في البلاد على حافة الهاوية.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن كوريا الجنوبية أضافت 689 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما يشمل 673 إصابة محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 40 الفا و 786 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات اليومي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 909 إصابات في 29 فبراير الماضي.

وتم تسجيل 8 حالات وفاة إضافية جراء كوفيد-19، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 572.