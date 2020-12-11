الهند تسجل 29398 إصابة بفيروس كورونا



سيف اليزيد - أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة أن البلاد سجلت 29398 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 9.8 مليون.

وتحتل الهند المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة، لكن الحالات اليومية تراجعت منذ بلغت ذروتها في سبتمبر.

وظل عدد الإصابات اليومي دون حاجز 50 ألفاً على الرغم من موسم الأعياد الذي شهد ازدحاماً في الأسواق والشوارع.

وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 414 وفاة جديدة لتصل إجمالاً إلى 142186.

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