29875 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا



سيف اليزيد - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفعت بواقع 29875 حالة إلى مليون و272078.

كما أوضحت البيانات زيادة عدد الوفيات بواقع 598 ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 20970.

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