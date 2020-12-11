أبرز الممارسات الإيجابية الناتجة عن متابعة تنفيذ أهداف استراتيجية مكافحة الفساد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۸۹۰ لسنة ۲۰۱۰وتعديلاته برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير العدل و وزير التنمية المحلية ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية و وزير التضامن الاجتماعى، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وممثلين عن كل من وزارة الداخلية وزارة الخارجية والمخابرات العامة والجهاز المركزى للمحاسبات ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و النيابة العامة و جهاز الكسب غير المشروع.

تباشر اللجنة مجموعة من الاختصاصات من أهمها الآتي:

- تفعيل الإنفاذ الفعلى لأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والمتعلقة بمكافحة الفساد.

- صياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية.

- متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات الدولية وكذا تنسيق المشاركة فى أعمال المؤتمرات ذات الصلة والفرق والمجموعات المنبثقة عنها.

- إجراء تقييم دورى للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه وتقرير مدى كفايتها وتوافقها مع نصوص الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر.

كما أنشئت اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد المنبثقة عن اللجنة الوطنية التنسيقية المكافحة الفساد بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۰۲۲ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية وزارة التنمية المحلية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة المالية ووزارة الخارجية ووزارة العدل و النيابة العامة والمخابرات العامة و هيئة الرقابة الادارية والجهاز المركزى للمحاسبات و هيئة النيابة الإدارية و وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهاز الكسب غير المشروع و الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية و عدد من المؤسسات.

وتباشر اللجنة مجموعة من الاختصاصات من أهمها الآتي:

- وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

- وضع أنسب الإجراءات والآليات التنسيق بين الأجهزة الرقابية بالدولة لتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها.

-تلقى البلاغات عن وقائع الفساد وتقصى الحقائق عن مرتكبيها، ودراسة كافة مظاهر الفساد بوحدات الجهاز الإدارى للدولة.

- اقتراح أنسب الحلول للقضاء على مظاهر الفساد ووضع التوصيات الخاصة بنشر ثقافة النزاهة والشفافية بالمجتمع.

- إعداد خطط وبرامج التدريب وورش العمل اللازمة لدعم قدرات القائمين على منع مكافحة الفساد والتنسيق بين أجهزة الدولة لإعداد خطط تدريبية موحدة المتصلة بمنع ومكافحة الفساد لضمان فاعليتها.

- دراسة التجارب الدولية فى سبل مكافحة الفساد والنظم الإدارية الحديثة

- وضع التوصيات الخاصة بنشر ثقافة النزاهة والشفافية بالمجتمع وتوعية المواطنين بمختلف فئاتهم بمخاطر الفساد.

كما أنشئت هيئة الخبراء الوطنيين بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية بصفه رئيس اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته وهى منبثقة عن تلك اللجنة وتشكل من ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الخارجية والنيابة العامة والمخابرات العامة و هيئة الرقابة الإدارية وهيئة النيابة الإدارية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تباشر هيئة الخبراء الوطنيين مجموعة من المهام من أهمها الاتي:

- إعداد التقارير الخاصة بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الفساد والمشاركة فى أعمال المراجعة التى تقوم بها جمهورية مصر العربية ضمن التزاماتها الناتجة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية المكافحة الفساد واتفاقية الاتحاد الافريقى لمنع ومكافحة الفساد.

ومن أبرز الممارسات الإيجابية الناتجة عن متابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ما يلى :

- إصدار تشريعات جديدة أبرزها قوانين الخدمة المدنية/الاستثمار /التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، وإجراء تعديلات ببعض التشريعات منها قانون العقوبات التجريم رشوة الموظف العام الأجنبي/ قانونى الكسب غير المشروع والإجراءات الجنائية بإضافة مواد للتصالح مع المتهم فى جرائم العدوان على المال العام وتعديل مدة انقضاء الدعوى الجنائية بحيث تبدأ بعد ترك الخدمة.

- الانتظام فى إعداد مؤشر وطنى لقياس مدركات الفساد الإدارى بالتعاون بين الهيئة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

- إصدار المواصفة القياسية المصرية لنظم إدارة مكافحة الرشوة ٣٧٠٠١ ISOإعداد وإصدار وتطوير مدونة السلوك الوظيفى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

- إعداد وإصدار مدونة الأخلاق والسلوك المهنى لشركات القطاع الخاص بالتعاون بين الهيئة والجمعية المصرية لشباب الأعمال EJB أحد منظمات المجتمع المدني.إعداد وإصدار الميثاق الأخلاقى للطالب الجامعى بالتعاون بين الهيئة ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة، وقد قامت وزارة التعليم العالی بنشره على مستوى كافة جامعات الجمهورية.

-تنفيذ العديد من الحملات اعلامية للتوعية بمخاط الفساد.

-قيام هيئة الرقابة الإدارية باقتراح العديد من التعديلات فى التشريعات المعنية بمنع مكافحة الفساد.

-إعداد حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الفساد.تشكيل لجنة عليا لمنظمات العمل الأهلى واختيار عدد ۳۹ رائدة ريفية على مستوى الجمهورية لتفعيل دورهم فى نشر الوعى بمخاطر الفساد على مستوى محافظات الجمهورية.

يذكر أنه بتاريخ 9 ديسمبر 2018 الموافق لليوم العالمى لمكافحة الفساد والذى صادف اليوم الختامى المنتدى أفريقيا۲۰۱۸ (الكوميسا) أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ۲۰۲۲/۲۰۱۹ ضمن القرارات الختامية للمنتدى ليبدأ تنفيذها اعتبارا من ۲۰۱۹/۱/۱، و جاءت رؤية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ۲۰۲۲/۲۰۱۹ أن مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه بدعم من جهاز إدارى يعلى قيم الشفافية والنزاهة ومشهود له بالكفاءة والفعالية.

و جاءت الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (۲۰۲۲/۲۰۱۹ كالاتى :

١. تطوير جهاز إدارى كفء وفعال

۲. تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية.

٣. تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية.

٤. تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد.

٥. تحديث الإجراءات القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة.

٦. دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته.

٧. زيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته.

٨. تفعيل التعاون الدولى والإقليمى فى منع ومكافحة الفساد.

٩. مشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى منع الفساد والوقاية منه.

وأسفرت نتائج متابعة تنفيذ العام الأول من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (۲۰۲۲/۲۰۱۹) عن تحقيق العديد من المستهدفات، وكانت أبرز الممارسات الإيجابية كالاتي:

ا - صدور قانون تنظيم وسائل الدفع الإلكترونى، وتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمكافحة الفساد

ب - صدور مؤشر مدركات الفساد المحلي

ج - تطوير ونشر مدونة السلوك الوظيفى ۲۰۱۹ / ۲۰۲۲ وتدريب العاملين بالدولة عليها

د - اعداد الميثاق الأخلاقى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

ه - إعداد دليل عمل وحدات المراجعة الداخلية.

و - استطلاع رأى العاملين (المحافظات الجامعات) عن بيئة العمل.

ز - نشر موازنة المواطن لعام (۲۰۲۲/۲۰۱۹)

ح- إطلاق موقع «قیم خدماتك» الإلكتروني.

ط - اعداد أدلة محدثة للخدمات الحكومية

ى - إعداد منظومة لربط قواعد البيانات القومية.

ك - تنفيذ حملات إعلامية تحت شعار (اعرف حقك) وإعادة إخراج حملة (المرايا) (۲۰۲۲/۲۰۱۹)