محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي: شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية. وكان أهم تلك الأخبار هو، وصول أول شحنة من لقاح فيروس كورونا إلى مطار القاهرة، ووزيرة الصحة تعلن توزيع اللقاح على المصابين مجانًا، موضحةً أن مصر أول دولة أفريقية تحصل على هذا اللقاح. بث مباشر.. وصول أول شحنة من لقاح فيروس كورونا مطار القاهرة تطعيم 5 فئات.. "الصحة" تصدر بيانا عن استقبال شحنة لقاح كورونا وزيرة الصحة: توزيع لقاح فيروس كورونا على المصابين مجانا الصحة: لقاح كورونا الصيني فعال بنسبة 86% هدية من الإمارات.. تفاصيل وصول أول شحنة لقاح كورونا للقاهرة وزيرة الصحة: مصر أول دولة إفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا الصحة التونسية: 41 وفاة و958 إصابة جديدة بفيروس كورونا لبنان يسجل 1778 إصابة جديدة بفيروس كورونا السعودية توافق على لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لكورونا كورونا في السودان: تأجيل فتح المدارس بالخرطوم ثلاثة أسابيع وكالة مكافحة المنشطات البريطانية تحذر الرياضيين من لقاح كورونا روسيا: تعميم اللقاح ضد كورونا على جميع المناطق قبل نهاية الأسبوع برنامج الأغذية العالمي الحائز نوبل للسلام يخشى "جائحة جوع" أخطر من كوفيد-19 جولياني محامي ترامب يغادر المستشفى بعد تعافيه من كوفيد-19 نيجيريا تتوقع الحصول على ترخيص لقاح لكورونا بحلول أبريل سلسلة مستشفيات كبرى بالهند تبدى استعدادها لتطعيم مليون شخص يوميا ضد كوفيد-19 تفاعلي| مقارنة بين 3 لقاحات ضد كورونا أقرتها 6 دول أجنبية وعربية إسرائيل تبدأ إجراء فحوص كورونا الإجبارية للفلسطينيين على المعابر بعد الضوء الأخضر.. كندا تطرح الجرعات الأولى من لقاح فايزر بعد أسبوع فرنسا تؤجل تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا مع استمرار الموجة الثانية جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تصل إلى 68.9 مليون ألمانيا تسجل 23 ألفا و 679 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة البر الرئيسي الصيني يسجل 12 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا إحداها محلية المكسيك: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى مليون و205 آلاف و229 حالة باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 429 ألفا و280 حالة

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا في 24 ساعة| وصول أول شحنة من اللقاح لمصر والتوزيع مجانًا على هذه الفئات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.