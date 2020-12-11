كوريا الجنوبية تسجل 689 إصابة جديدة بكورونا



سيف اليزيد - اقترب العدد اليومي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية من 700 إصابة لليوم الثالث على التوالي، اليوم الجمعة، في الوقت الذي حذرت السلطات الصحية من موجة أكبر وأطول من المتوقع من الفيروس خلال فصل الشتاء، مما يضع النظام الطبي في البلاد على حافة الهاوية.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن كوريا الجنوبية أضافت 689 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، بما يشمل 673 إصابة محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 40 ألفاً و 786 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات اليومي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 909 إصابات في 29 فبراير الماضي.

وتم تسجيل 8 حالات وفاة إضافية جراء "كوفيد-19"، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 572.

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