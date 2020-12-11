الصين تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيف اليزيد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن البر الرئيسي سجل 15 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" أمس الخميس، ارتفاعاً من 12 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن تسعاً من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج وأن أربعاً من الإصابات المحلية الست سُجلت في إقليم سيتشوان واثنتين في إقليم هيلونغجيانغ.

وذكرت اللجنة أيضا أن الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض ارتفعت إلى سبع من خمس في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين الحالات بلا أعراض إصابات مؤكدة.

وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بـ"كوفيد-19" يبلغ الآن 86688 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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