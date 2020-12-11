شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. 53347 إصابة جديدة بكورونا والوفيات تلامس 180 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الخميس عن تسجيل 53347 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و770 وفاة بكوفيد-19. وطبقا لبيانات الوزارة يبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية ستة ملايين و781799 منذ ظهور الوباء، في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 179756 وفاة لتصبح ثالث أعلى دول العالم تضررا من الوباء بعد الولايات المتحدة والهند.

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