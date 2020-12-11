مجلة تايم تعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته شخصيتا عام 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مجلة تايم تعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته شخصيتا عام 2020مجلة تايم تعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته شخصيتا عام 2020

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