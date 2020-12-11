شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يستكمل إدارته.. و17 ولاية تنضم لدعوى إبطال الانتخابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت 17 ولاية أمريكية، أمس الأول الأربعاء، دعمها لدعوى قضائية أقامتها ولاية تكساس أمام المحكمة العليا الأمريكية لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسية، في وقت واصل فيه الرئيس المنتخب جو بايدن، تشكيل إدارته الجديدة، ورشح مستشارة الأمن القومي السابقة سوزان رايس لمنصب المسؤول عن السياسة الداخلية كما اختار المحامية المتخصصة بشؤون الصين، كاثرين تاي، ممثلة للتجارة الأمريكية، ودافع عن ترشيحه أول جنرال أسود على قمة البنتاجون، ووصفه بأنه «الشخص المناسب» لهذا المنصب، في وقت مدد مجلس النواب العمل بالموازنة الحالية، تجنباً لحصول شلل في الإدارة الفيدرالية أو«إغلاق».

طعن جمهوري

وانضمت 17 ولاية للدعوى التي رفعها مدعي عام تكساس لدى المحكمة العليا للطعن بنتائج الانتخابات الرئاسية في 4 ولايات خسرها الرئيس دونالد ترامب أمام الرئيس المنتخب جو بايدن في إطار مسعى لإلغاء الآثار المترتبة على نتيجة الانتخابات.

واستهدف المدعي العام الجمهوري لولاية تكساس كين باكستون في الدعوى ولايات جورجيا وميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن التي كانت ساحات لمعارك انتخابية. وادعى ترامب أنه الفائز، وقدم مزاعم لا أساس لها حول تزوير على نطاق واسع شاب عملية التصويت.

من جهة أخرى، واصل الرئيس المنتخب بايدن استكمال أعضاء إدارته، ورشح مستشارة الأمن القومي السابقة سوزان رايس لمنصب المسؤول عن السياسة الداخلية، كما يعتزم تعيين كاثرين تاي، المحامية المتخصصة في قضايا التجارة الحرة والصين، في منصب ممثل التجارة الأمريكي.

وتاي متحدرة من أصول آسيوية، وتتحدث لغة الماندرين بطلاقة، كما عملت من 2007 إلى 2014 في مكتب الممثل التجاري الأمريكي.ترميم العلاقات

وقال موقع «بوليتيكو»: «إن تاي لديها خبرة تساعد واشنطن على مواجهة بكين في قضايا مثل العمل القسري وحقوق الملكية الفكرية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على علاقة تجارية فعالة بين أكبر اقتصادين في العالم». وستكون تاي، مسؤولة عن إعادة ترميم العلاقات التجارية الصينية الأمريكية التي تضررت بسبب الحرب التجارية.

ودافع بايدن، أمس الأول، عن اختياره الجنرال المتقاعد من أصول إفريقية لويد أوستن لتولي وزارة الدفاع، وطالب النواب بدعمه، بعدما اعتبروا أن مدة تقاعد لويد لا تزال دون السبع سنوات، ما يستدعي منحه إعفاء.

إعفاء لويد

وقال بايدن للصحافة: «ما كنتُ لأطلب إعفاء اليوم لو لم أكن أعتقد بأننا بحاجة إليه في هذه اللحظة من تاريخنا، ولو لم تكُن لدي ثقة في لويد أوستن». وأضاف: «بالتالي، كما فعل ذلك من أجل جيم ماتيس، أطلب من الكونجرس أن يمنح استثناء» لأوستن. ووصف لويد بأنه: الشخص المناسب لهذا المنصب.

إقرار الموازنة

إلى ذلك، وافق مجلس النواب بغالبية ساحقة على تمديد العمل بالموازنة الحالية لمدة أسبوع واحد، تجنباً لشلل الإدارة الفيدرالية أو «الإغلاق»، ولتوفير مزيد من الوقت للتفاوض بشأن موازنة 2021.

وينتهي العمل بقانون الموازنة الحالية، اليوم الجمعة، لذا تحرك البرلمانيون لمنع جفاف موارد المالية العامة الأمريكية. ووافق مجلس النواب بغالبية 343 صوتاً، مقابل 67، على إرجاء الموعد النهائي إلى 18 ديسمبر الجاري.

ورغم تصويت الأغلبية الساحقة لمصلحة النص في المجلس، رأى زعيم الأغلبية الديمقراطية ستيني هوير، أن تبنيه يشكل «اعترافاً بالفشل».

(وكالات)