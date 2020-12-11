شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يفرج عن سفينة تركية بغرامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفرج الجيش الليبي، أمس الخميس، عن السفينة التركية «مبروكة» بعد تفتيشها وتغريمها، فيما أطلقت حكومة «الوفاق» سراح روسيين اثنين كانت قد اعتقلتهما العام الماضي.

وقال الجيش في بيان، «إن الإفراج عن السفينة جاء بعد تفتيشها وإنهاء التحقيق مع طاقمها، ودفعهم غرامة مالية لإبحارهم في المياه الإقليمية الليبية من دون إذن مسبق أو تصريح من السلطات الليبية وكذلك دخولها لمنطقة محظور الإبحار بها».

مساء الاثنين الماضي، اعترض الجيش الليبي سفينة تركية ترفع علم جامايكا كانت متجهة صوب ميناء مصراتة غربي ليبيا، بعد دخولها للمياه الإقليمية الليبية قبالة سواحل منطقة رأس الهلال بالجبل الأخضر شرق ليبيا.

وفي الأثناء، وصف وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني الوضع في ليبيا بالمعقد، مشيراً إلى أن سلطات بلاده تعمل على «الحفاظ على وقف إطلاق النار ودعم حل في إطار حوار ليبي داخلي. حل سياسي يؤدي إلى اجراء الانتخابات السياسية نهاية العام المقبل».

وفي لقاء مع طلاب، قال غويريني، «لقد حد الصراع الذي حدث في ليبيا من نشاطنا إلى حد كبير، ولكن توجد اليوم مساحة لاستئناف الأنشطة لدعم عملية تعزيز المؤسسات الليبية. وهذا هو التزامنا وهدفنا الأساسي، ونحن نعمل في هذا المجال».

ونوه وزير الدفاع بأن «ليبيا بالنسبة لإيطاليا هي حقيقة مهمة للغاية من وجهات نظر مختلفة»، بدءاً من مصالح الطاقة ومروراً بإدارة تدفقات المهاجرين إلى الأمن ومكافحة الإرهاب.

وقالت مصادر ليبية ووسائل إعلام روسية إن حكومة «الوفاق» أطلقت، أمس الخميس، سراح روسيين كانت قد اعتقلتهما العام الماضي وإنهما سيعودان جواً إلى روسيا. وقال مصدر من حكومة الوفاق إن الرجلين أطلق سراحهما صباح أمس. وذكرت وكالة الإعلام الروسية ووكالة تاس الروسية للأنباء كذلك أن الرجلين أطلق سراحهما. ولم يرد تعليق رسمي فوري سواء من حكومة «الوفاق» أو من موسكو. (وكالات)