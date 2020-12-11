شكرا لقرائتكم خبر عن «قانون» جامعة الشارقة تناقش الخطط المستقبلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ناقش المجلس الاستشاري لكلية القانون بجامعة الشارقة، مؤشرات الأداء والخطط المستقبلية، وكيفية تطوير مهارات الطلبة، وإنتاج بحوث ذات جودة علمية عالية.

ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس برئاسة الدكتور شريف صدقي، نائب مدير جامعة الشارقة للشؤون الأكاديمية، والذي جرى بحضور الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور عماد الدين عبدالحي عميد كلية القانون، وأعضاء المجلس الاستشاري ورؤساء الأقسام بالكلية.

وأقر المجلس ترشيح الدكتور جاسم عبدالله محمد بن عمير، وزارة الداخلية رئيساً للمجلس، والدكتور محمد السادات رئيس قسم القانون الخاص أمين السر.

وناقش الأعضاء عدداً من الأفكار والمقترحات منها دراسة الآلية المناسبة لتدريب الطلبة وتعزيز الجوانب التطبيقية في التدريس، ودمج الخريجين مع المنظمات القضائية الدولية، إلى جانب دراسة إمكانية استحداث برامج تدريبية مرتبطة بالشركات القانونية حتى يتمكن الطلبة من التعرف الى آلية العمل فيها، كما اتفق الأعضاء على مناقشة ما يستجد بجدول الأعمال وتقديم مقترحات أخرى في الاجتماعات القادمة.

ضم المجلس الاستشاري لكلية القانون كلاً من المستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول النيابة العامة – دبي، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وعبدالله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية مركز الشارقة للتحكيم الدولي، والدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والدكتور جاسم عبدالله محمد بن عمير وزارة الداخلية، وآمنة سلطان العويس نائب المدير التنفيذي في سلطة تسوية المنازعات محاكم مركز دبي المالي العالمي، والقاضي الدكتور محمد مفتاح الخاطري رئيس محكمة استئناف رأس الخيمة، والمحامي محمد المرزوقي من مكتب التميمي للمحاماة والاستشارات القانونية، والمستشار جاسم الحوسني قاضي في محكمة تمييز دبي، والسفير عبدالله النقبي من وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة أسماء أحمد الرشيد محامية ومستشارة قانونية، بمكتب الرشيد ومشاركوه للمحاماة.